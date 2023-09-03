Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Sapanca Gençlikspor maçı için hazırlıklara başladı
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Futbol Takımı, Sapanca Gençlikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Takım, yeni sezon öncesi yapılan hazırlık maçlarında farklı sonuçlar elde etti.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Futbol Takımı, Sapanca Gençlikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 2 hafta önce yeni sezon çalışmaları kapsamında Belediye Kütahyaspor ile Dumlupınar Stadyumu'nda gerçekleştirdiği hazırlık maçında 3-1'lik skorla mağlup oldu, geçtiğimiz hafta ise Eskişehir Demirspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.
Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, TFF 3. Lig'in ilk haftasında oynayacağı Sapanca Gençlikspor karşılaşması için çalışmalarına da başladı. - ESKİŞEHİR