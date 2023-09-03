Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Sapanca Gençlikspor maçı için hazırlıklara başladı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Futbol Takımı, Sapanca Gençlikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Takım, yeni sezon öncesi yapılan hazırlık maçlarında farklı sonuçlar elde etti.