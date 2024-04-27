Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Play-off'a Hak Kazandı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, TFF. 3. Lig'de play-off oynamaya hak kazanan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nü tebrik etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, bugün tamamlanan son hafta mücadelelerinde, deplasmanda karşılaştığı Hacettepe 1945'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Eskişehir ekibi bu skorla beraber topladığı 39 puanla ligi 6. sırada tamamladı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yayınladığı bir mesajla futbolcuları, teknik ekibi, taraftarları ve emeği geçenleri kutladı. Fuat Erdal mesajında, "Türk yükseköğretimine birçok ilki kazandıran üniversitemiz, kuruluşundan itibaren eğitim, araştırma ve sanat alanında olduğu gibi spor alanında da ülkemize önemli katkılar sunmuştur. Üniversitemiz modern tesislerinde öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize çok çeşitli branşlarda düzenli spor yapma imkanı sunarak bugüne kadar farklı branşlarda 16.000'in üzerinde sporcu yetiştirmiş ve ne mutlu ki ülkemize 800'ün üzerinde de milli sporcu kazandırma başarısı göstermiştir. Buradan şunu ifade etmek isterim ki Anadolu Üniversitesi, sağlıklı bir yaşam için sporu yaşam biçimi haline getirmeyi başarabilmiş, aktif bir spor kültürü oluşturabilmiş üniversiteler arasında en ön sıralarda yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl 3. Lig'e çıkan futbol takımımızın bir ilk sezonda play-offlara kalma başarısı göstermesi bizleri çok mutlu etti. Tüm taraftarlarımızı, sporcularımızı, teknik ekibimizi, kulüp yönetimimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Karşıyaka maçında takıma başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR