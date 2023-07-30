Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nden 2 oyuncu Milli Takım kadrosuna davet edildi

Korumalı Futbol Milli Takımının 5 Ağustos'ta İrlanda ile yapacağı IFAF Uluslar Ligi maçı kamp kadrosuna Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nden 2 oyuncu davet edilirken, 1 'Koşucu Antrenörü' atandı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nden Melih Özyurt ve Batuhan Alver, Korumalı Futbol Milli Takımının 5 Ağustos'ta İrlanda ile yapacağı IFAF Uluslar Ligi maçı kamp kadrosuna davet edildi. Baş antrenör Yiğit Mustafa Güney ise, federasyon tarafından 2023 sezonu Korumalı Futbol Milli Takımı 'Koşucu Antrenörü' olarak atandı. Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, tüm Milli Takım antrenörlerine ve oyuncularına başarı diledi. - ESKİŞEHİR