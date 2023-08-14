Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü ikinci hazırlık maçında mağlup oldu

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbol takımı Afyonkarahisar'da oynadığı ikinci hazırlık karşılaşmasında da sahadan mağlup ayrıldı.

2023-24 sezonu öncesi hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam eden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbol takımı, kampının ikinci hazırlık maçını Efeler 09 Spor Kulübü ile oynadı. Eskişehir'i TFF 3. Lig'de temsil edecek mavi-beyazlı ekip, grubunda da bulunan Efeler 09 Spor'la oldukça çekişmeli bir hazırlık maçı yaptı. Bol pozisyonun yaşadığı maçta Aydın temsicisi, futbolcusu Arda Uyan'ın asisti sonrasında topu filelerle buluşturan Atakan Akbulut'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Anadolu Üniversitesi ikinci hazıklık maçında da galibiyetle tanışamadı. - ESKİŞEHİR