Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbolcuları moral yemeğinde buluştu

TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam eden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbolcuları ve teknik heyet yemek organizasyonunda buluşarak moral depoladı.

Yeni sezonda ilk maçını 9 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Sapanca Gençlik ile oynayacak olan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü sezon öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Kulüp Başkanı Galip Özsarı, futbolcular ve teknik ekip bir restoranda düzenlenen organizasyonda yemekte buluştu. Kulüp Başkanı Galip Özsarı, 9 Eylül Cumartesi günü oynayacakları Sapanca Gençlik mücadelesi ve yeni sezon için başarı dileklerini iletti. Futbolcular ise yemekte birbirini tanıma fırsatı yakaladı. Yemek organizasyonu çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR