Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Futbol Takımı Oyuncu Transferleri

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbol takımı kale, kanat ve forvet mevkilerine takviye yaparken, oyuncularla 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü futbol takımı, 2023-24 sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Eskişehir'i TFF 3. Lig'de temsil edecek mavi-beyazlı ekip Bursa Yıldırım Spor Kulübü'nden 29 yaşındaki kaleci Özal Keklik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu daha önce Sakaryaspor, Çankırı Belediyespor, Derince Spor'da da forma giymiş, TFF 3.Lig'de 63 maçta, TFF 2.lig'de 18 maçta oynamıştı.

Eskişehir temsilcisi, Rizespor altyapısında yetişmiş, 21 yaşındaki forvet oyuncusu Okan Sarı'yı 1 yıllık sözleşme ile transfer etti. Oyuncu daha önce Pazarspor ve son olarak Bayburt Özel İdare Spor'da forma giymiş, TFF 2.Lig'de toplam 37 maçta oynamıştı.

Ayrıca mavi-beyazlılar, Silifke Belediye Spor'dan 33 yaşındaki kanat oyuncusu Umut Akpınar'ı 1 yıllığına renklerine bağladı. Tecrübeli kanat oyuncusu dah önce Kırıkhan Spor, Antalya Kemerspor ve Gölcükspor'da forma giymiş, TFF 3.Lig'de toplam 69 maça çıkmıştı. - ESKİŞEHİR