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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Deniz Karadeniz'i transfer etti

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TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz'i renklerine bağladığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz'i renklerine bağladığını duyurdu.

Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Lig'de açılan ara transferlerde takviyelere bir yenisini ekledi. Sancaktepe Gençliksporla alınan beraberlikten sonra tecrübeli orta saha oyuncusunu renklerine bağladığını açıkladı. Eskişehir ekibi, yollarını ayırdığı futbolcuların yerlerine takviye yapmaya devam ederken, yapılan açıklamada, "Takımımız 2023-2024 sezonun ara transferi döneminde, Akçabat Sebatspor, İstanbulspor, Tavşanlı Linyit, Payasspor, Osmaniye spor, Mardin Başak, Isparta 32, Söke spor, Manavgat Belediye ve son olarak Efeler 09 formaları 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz ile anlaşılmıştır" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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