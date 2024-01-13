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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Antalya kampını tamamladı

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TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Antalya kampını son antrenmanla noktaladı. Takım, lige verilen arada hazırlıklarını tamamladı ve ikinci yarıya hazır olduğunu gösterdi.

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, bugün yapılan son antrenmanla Antalya kampını noktaladı.

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi SK, lige verilen arada Antalya'da kampını bitirdi. 2023-2024 sezonu TFF 3. Ligde 20 Aralık'ta oynanan maçlarla devre arasına girilmişti. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde Antalya'ya giderek kampa girmişti. Mavi-beyazlı ekibin oyuncuları, Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetiminde günde çift antrenman gerçekleştiriyordu. Anadolu Üniversitesi SK kamp süresince 3 hazırlık maçı yaptı Ligin ikinci yarısı 21 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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