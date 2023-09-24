Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Amasyaspor FK'ya 1-0 mağlup oldu

TFF 3. Lig'in 3. haftasında Amasyaspor FK ile mücadele eden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmandan 1-0 mağlup ayrıldı. İlk yarı golsüz geçen maçın 84. dakikasında Amasyaspor FK gol buldu. Eskişehir temsilcisi önümüzdeki hafta Pazarspor ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig'in 3. haftasında Amasyaspor FK ile mücadele eden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmandan 1-0 mağlup ayrıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, ligdeki üçüncü maçından mağlubiyetle döndü. Amasya 12 Haziran Stadı'nda gerçekleşen mücadelenin ilk yarısı golsüz geçti. İkinci yarının 84. dakikasında ise Amasyaspor FK fileleri havalandırdı. Deplasmandan yenilgiyle ayrılan Eskişehir temsilcisi, önümüzdeki hafta Pazarspor ile karşılaşacak. - ESKİŞEHİR