Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Alanya 1221 FK'ya mağlup oldu
TFF 3. Lig temsilcisi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, sezon öncesi hazırlık maçında Alanya 1221 FK'ya 4-2 yenildi.
TFF 3. Lig temsilcisi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Alanya 1221 FK ile karşılaştı.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, sezon öncesi 2. Etap Bolu kampı çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. TFF 3. Lig ilk hazırlık karşılaşmasında, Alanya 1221 Futbol Kulübüne karşı 4-2 yenildi. - ESKİŞEHİR