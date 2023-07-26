Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü A Takımı Seçmeleri
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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 28-29 Temmuz tarihlerinde A takımı için seçmeler yapacağını duyurdu. Seçmeler, 2001-2005 yılı doğumlu sporcularla Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda saat 17.30'da gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü 28-29 Temmuz tarihlerinde A takım seçmelerinin yapılacağını açıkladı.
Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Futbol A takım seçmelerinin yapılacağını duyurdu. Mavi-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan paylaşımda, 28-29 Temmuz tarihlerinde 2001-2002-2003-2004-2005 yılı doğumlu yaş grubu sporcularla A takım seçmeleri yapılacağı bildirildi. Seçmelerin saat 17.30'da Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda gerçekleştirileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor