Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 26, 27 veya 28 Eylül 2023 tarihlerinde Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakasına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.

TFF, 2023-2024 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maç tarihlerini ve kupaya katılacak takımları ilan etti. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig'de oynayan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, 26, 27 veya 28 Eylül 2023 tarihlerinde Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakasına çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turuna TFF 3. Lig'den toplam 48 takım katılacak. Mavi - beyazlı ekip bu turu geçtiği takdirde 2. Eleme Turuna yükselecek.

Öte yandan Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor ise TFF'nin açıklaması doğrultusunda bu sezon Türkiye Kupası'nda yer almayacak. - ESKİŞEHİR