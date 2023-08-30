Anadolu Üniversitesi Spor, Eskişehir Demirspor'u 2-0 Mağlup Etti

TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Anadolu Üniversitesi Spor, hazırlık maçında Eskişehir Demirspor'u 2-0 mağlup etti. İbrahim Zeytin ve Yiğit Kotan'ın attığı gollerle Anadolu Üniversitesi galip geldi.

TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Anadolu Üniversitesi Spor, hazırlık maçında karşılaştığı Eskişehir Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

Eskişehir'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Anadolu Üniversitesi, ikinci hazırlık maçında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sahası'nda Eskişehir Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında denge bozulması ve takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti. İkinci yarıda istediği oyunu sahaya yansıtan mavi-beyazlı ekip, İbrahim Zeytin ve Yiğit Kotan ile skoru 2-0 yaptı. Anadolu Üniversitesi Teknik Direktörü Sertaç Gezer, karşılaşma sırasında heyecanlı olduğu görüldü. Karşılaşmada başka gol olmayınca Anadolu Üniversitesi Eskişehir ekibini 2-0 yendi.

Öte yandan müsabakayı Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Galip Özsarı da tribünden izleyerek takımın son durumunu yakından inceledi.

Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde oynadığı diğer hazırlık mücadelesinde Belediye Kütahyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. - ESKİŞEHİR