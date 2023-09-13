Anadolu Üniversitesi Spor, Amber Çay Eynesil Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 3. Ligde 2023-2024 sezonuna galibiyetle başlayan Anadolu Üniversitesi Spor, ligin ikinci haftasında evinde oynayacağı Amber Çay Eynesil Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı.

Anadolu Üniversitesi Spor, yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Sapanca Gençlik Spor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Mavi-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından ligin ikinci haftasında sahasında oynayacağı Amber Çay Eynesil Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı. Futbolcular, Teknik Direktör Sertaç Gezer gözetiminde günün çalışmasını tamamladı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Galip Özsarı da yakından takip etti.

Tarihinde ilk kez profesyonel futbol liginde mücadele eden Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Lig 2. Gruptaki ikinci maçında 17 Eylül Pazar günü saat 16.00'da taraftarı önünde Amber Çay Eynesil Belediye Spor'u konuk edecek. - ESKİŞEHİR