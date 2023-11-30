Anadolu Üniversitesi, play-off iddiasını sürdürüyor

TFF 3. Ligde mücadele eden Anadolu Üniversitesi, Efeler 09 maçının hazırlıklarına devam ediyor. Takım, 3 Aralık'ta karşılaşacakları maça odaklanmış durumda.

TFF 3. Ligde play-off bölgesi için iddiasını sürdüren Anadolu Üniversitesi, 13. haftada oynayacağı Efeler 09 maçının hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz gün ligin 13. haftasında oynayacağı Efeler 09 maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi beyazlı ekip, geçtiğimiz gün başladığı idmanlara Anadolu Üniversitesi Antrenman Sahasında gerçekleştiriyor. Teknik Direktör Sertaç Gezer ve yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki takım halinde çift kale maç yaparken, kaleciler de ayrı bir çalışmayla günü tamamladı.

2. Grupta 17 puanla averajla 6. basamakta yer alan Anadolu Üniversitesi, Aydın temsilcisi Efeler 09 ile 3 Aralık Pazar günü saat 14.00'te ESOGÜ Stadyumunda karşılaşacak. - ESKİŞEHİR