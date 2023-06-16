Anadolu Üniversitesi Okçuluk Takımı TÜSF Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

TÜSF Ünilig Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi öğrencileri büyük başarı gösterdi. Klasik Yay Büyük Kadınlar kategorisinde elde ettikleri sonuç ile ikinci olan takım gümüş madalya kazandı. Klasik Yay Mix Takım kategorisinde ise ikinci olan takım Anadolu Üniversitesini gururlandırdı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Ünilig Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi öğrencileri büyük başarı gösterdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 12 - 16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen TÜSF Ünilig Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda, Anadolu Üniversitesi öğrencileri Yasemen Hatice Cevahiroğlu, Elif Çin ve Rümeysa Uysal'dan oluşan Okçuluk Takımı, Klasik Yay Büyük Kadınlar kategorisinde elde ettiği sonuç ile ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Klasik Yay Mix Takım kategorisinde ise Numan Can Kahraman ve Yasemen Hatice Cevahiroğlu'dan oluşan Okçuluk Takımı ikinci olarak büyük başarı elde etti ve Anadolu Üniversitesini gururlandırdı. - ESKİŞEHİR