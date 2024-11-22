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Anadolu Üniversitesi Öğrenci Spor Turnuvaları Başlıyor

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Spor Turnuvaları Başlıyor
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Anadolu Üniversitesi, düzenlediği Öğrenci Spor Turnuvaları ile öğrencilerin sosyal hayatını zenginleştiriyor. İlk maçlar 25 Kasım'da başlayacak.

Anadolu Üniversitesi nitelikli eğitim kalitesinin yanı sıra düzenlediği çeşitli etkinlikler ile öğrencisine en iyisini sunmaya çalışıyor. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanat etkinlikleri ile öğrenciler dolu bir Akademik Yıl geçirirken Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen spor etkinlikleri öğrencilerin sosyalleşmesi için önemli rol oynuyor. Bu kapsamda düzenlenecek olan Öğrenci Spor Turnuvaları ise önümüzdeki hafta başlıyor.

İlk maçlar 25 Kasım Pazartesi günü

Öğrenci Spor Turnuvaları, 25 Kasım Pazartesi günü oynanacak olan AÖF-Turizm/EMYO Kadın Öğrenci Voleybol maçı ile başlayacak. Erkek Voleybol Turnuvasında ise ilk maçta Turizm Fakültesi ve Eğitim Fakültesi(A) 2 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Erkek 3X3 Basketbol Turnuvasının ilk maçında SBF ve GSF takımları 28 Kasım Perşembe günü karşılaşacak. Voleybol ve Basketbol Turnuvaları Anadolu Üniversitesi 100. Yıl Spor Salonunda düzenlenecek. Öğrenci Futbol 2. Liginin ilk maçı 25 Kasım Pazartesi günü Turizm Fakültesi ve İBF arasında; Öğrenci Futbol 1. Liginin ilk maçı ise 28 Kasım Perşembe günü AÖF ve Eczacılık Fakültesi arasında oynanacak. Futbol maçları Sentetik Çim Futbol Sahasında gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Bahar Döneminde belli olacak

3X3 Basketbol Turnuvasında 12 Takım, Kadın Voleybol Turnuvasında 12 ve Erkek Voleybol Turnuvasında 11 takım şampiyon olmak için mücadele edecek. 3X3 Basketbol Turnuvasında kazanan isim 9 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek olan final maçı ile Voleybol Turnuvalarının kazananları ise Bahar Döneminde belli olacak. Öğrenci Futbol 2. Liginde toplamda 7 takım 2024-2025 Akademik Yılı boyunca bir üst lige çıkmak için ter dökecek. Öğrenci Futbol 1. Ligde ise öğrenciler şampiyonluk kupasını kaldırmaya çalışacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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