Anadolu Üniversitesi Öğrenci Futbol Turnuvası Başladı

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Öğrenci Futbol Turnuvası başladı. İlk maçta Hukuk Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi karşı karşıya geldi. Turnuva, Anadolu Üniversitesi Sentetik Çim Futbol Sahasında gerçekleştiriliyor.

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Öğrenci Futbol Turnuvası başladı.

Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve SKS Daire Başkanı Galip Özsarı'nın başlangıç vuruşunu yaptığı turnuvanın ilk maçında Hukuk Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi karşı karşıya geldi.

Yeni sahada ilk turnuva

Geçtiğimiz aylarda yenilenen Sentetik Çim Saha'da düzenlenen turnuvanın ilk maçı Hukuk Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında oynandı. 1-1'lik maç sonucuna göre takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

İki grupta toplam 14 takım mücadele edecek

Yoğun eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin bir nebzede olsa sosyalleşerek motivasyonlarını arttırmayı amaçlayan Öğrenci Futbol Turnuvası'nda şampiyon ise Ocak ayında belli olacak. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan toplam 14 takım iki grup halinde Anadolu Üniversitesi Sentetik Çim Futbol Sahasında ter dökecek. - ESKİŞEHİR