Anadolu Üniversitesi'nin başarılı sporcusu Gülsena Karakuyulu, Avrupa'daki başarısını anlattı

Anadolu Üniversitesi sporcusu olan Avrupa ve dünya taekwondo şampiyonu Gülsena Karakuyulu, Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nda birinci olarak, takımına Avrupa'daki ilk şampiyonluğunu getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Anadolu Üniversitesi sporcusu, Avrupa ve dünya taekwondo şampiyonu Gülsena Karakuyulu, 22-25 Ağustos tarihleri arasında Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'na katıldı. 20'den fazla ülkenin katıldığı şampiyonada mücadele eden Karakuyulu, burada rakiplerinden daha iyi bir performans sergileyerek 7. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Gülsena Karakuyulu, mutluluğunu Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı Sorumlusu Yıldırım Gezer, ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştı.

"Polonya'daki yarışmada 7. Avrupa şampiyonluğunu aldım"

Anadolu Üniversitesi'nin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde eden Gülsena Karakuyulu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Karakuyulu, "Şu an Şehitbaşı Öztürk Ortaokulu'nda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak meslek hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda mili sporcuyum. 19 Türkiye şampiyonluğu, 6 Avrupa şampiyonluğu, 4 dünya ikinciliği olmak üzere toplam 163 madalyam var. Hatta bir hafta önce Polonya'daki yarışmada 7. Avrupa şampiyonluğunu aldım. Bu konuda mutluyum. Yani alışamadım, her seferinde daha çok heyecanlanıp daha çok mutlu oluyorum. Çünkü şampiyonluğu korumak, ilk seferini almaktan bence çok daha zor. O seriyi korudum ve daha çok çalışmam gerektiğini bildiğim için çok daha fazla emek veriyorum. Daha heyecanlı, daha keyifli oluyor. Her şampiyonun kendine ait zorlukları var. Bu yarışmaya daha çok çalışarak gittiğimiz için bence bizim için çok daha kolay geçti. Aynı zamanda üniversitemiz olsun, hocalarımız olsun bizi destekledikleri için çok daha rahat olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Çok gurur verici"

Anadolu Üniversitesi'nin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırmanın kendisine gurur verdiğine değinen Gülsena Karakuyulu, "Üniversitemiz adına ilk Avrupa şampiyonluğu almak bizim için çok onur ve gurur verici. Aynı zamanda hocalarımızın desteği, sürekli işlerimizi kolaylaştırmalı bizi çok rahatlattı. Bu başarı çok zordu bence ama bizim için çok daha ulaşılabilir bir hale getirdiler. Desteklerinden dolayı rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e de buradan teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bizi yarışma süresince olsun, yarışma bittikten sonra telefonun aradı, sürekli bizim yanımızdaydı. Bizi hiç yalnız bırakmayıp desteklediği için çok mutluyuz. Buradan ona bir kez daha teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR