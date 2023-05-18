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Anadolu Üniversitesi'nden Sertaç Gezer ile yola devam kararı

Anadolu Üniversitesi'nden Sertaç Gezer ile yola devam kararı

Spor Haberleri

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) şampiyonluk yaşayan teknik direktör Sertaç Gezer ile tekrar anlaşarak, yola devam kararı verdi.

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) şampiyonluk yaşayan teknik direktör Sertaç Gezer ile tekrar anlaşarak, yola devam kararı verdi.

Anadolu Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre BAL 2022-2023 sezonunda şampiyonluk yaşayan teknik direktör Sertaç Gezer ile yeniden anlaşma sağlandı. Kulübün yaptığı açıklamada, "2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan takımımız, geçtiğimiz sezon BAL liginde şampiyonluk yaşadığımız hocam Sertaç Gezer ile tekrar anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Üniversitesi Spor Haberler

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