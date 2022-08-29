Anadolu Üniversitesi LÖSEV için koştu

Bu sene üçüncüsü düzenlenen "Eskişehir Yarı Maratonu" ve "Spor Festivali" etkinliğinde kanserle savaşan minikler için Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ile "Canım Kardeşim Ders Evi" projesine destek olmak isteyen Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllü sporcuları koştu.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen "Eskişehir Yarı Maratonu" ve "Spor Festivali" etkinliğinde kanserle savaşan minikler için Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ile "Canım Kardeşim Ders Evi" projesine destek olmak isteyen Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllü sporcuları koştu.

LÖSEV tüm Türkiye'de, sağlıklı yaşamın gerekliliği olan spor faaliyetlerini başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Kayseri, Adana ve Samsun'da düzenleyerek tedavisini tamamlamış çocuk ve gençlerini hayata sağlıkla kazandırmaya devam ediyor. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel olarak düzenlenen "3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali" 26 - 27 Ağustos'ta tüm Türkiye'den spora ve insanlığa fayda sağlamaya gönül vermiş katılımcılarını ağırladı. Koşar Adım LÖSEV sloganıyla, LÖSEV 'in gönüllü koşucuları ve kanserle mücadelesini yenen gençler de maratonda yerini aldı. LÖSEV Gönüllüleri, kanserle mücadelesinden zaferle çıkan minik kahramanların eğitim burslarını karşılamak için oluşturdukları bağış kampanyaları ile onlara destek oldu.

"Koşar Adım Lösev" sloganıyla LÖSEV'in gönüllü koşucuları, kanserle mücadelesini yenen gençler ve farkındalığa destek vermek isteyen Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, kanserle mücadelesini kazanan çocukların eğitim burslarını karşılamak için oluşturdukları bağış kampanyasında Anadolu Üniversitesi ile LÖSEV omuz omuza ter akıttı. - ESKİŞEHİR