Anadolu Üniversitesi, Karşıyaka galibiyetinin ardından maç yapmadan geçirecek

TFF 3. Lig'de geçtiğimiz hafta aldığı Karşıyaka galibiyetiyle moral kazanan Anadolu Üniversitesi, bu hafta sonunu yapmadan geçirecek. Ligde önümüzdeki haftayı bay olduğu için maç yapmayacak olan Anadolu Üniversitesi, teknik direktör ve futbolcuların dinlenme fırsatı bulmasını sağlayacak.

TFF 3. Lig'de geçtiğimiz hafta aldığı Karşıyaka galibiyetiyle moral kazanan Anadolu Üniversitesi, bu hafta sonunu yapmadan geçirecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi, ligin 10. haftasında sahasında Karşıyaka'yı 3-2 mağlup etmişti. Aldığı önemli galibiyetle puanını 14'e yükselten mavi-beyazlı ekip, play-off potasına yaklaştı. Karşıyaka mücadelesinin ardından yenileme idmanı yapan Eskişehir temsilcisi, ligde önümüzdeki haftayı bay olduğu için maç yapmadan geçirecek. Teknik Direktör Sertaç Gezer ve ekibinin ligde gelecek hafta oynayacakları rakiplerini analiz etmesi beklenirken, futbolcular da yoğun maç temposunda dinlenme fırsatı bulacak.

Anadolu Üniversitesi, ligin 12. haftasında 1954 Kelkit Hürriyet Spor Kulübüyle 26 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak. - ESKİŞEHİR