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Anadolu Üniversitesi Hentbol Kadınlar Süper Lig'de galip geldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Anadolu Üniversitesi, sahasında Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 30-25 mağlup etti. Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 14-11'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Ligin 10. haftasına, yarın oynanacak Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.