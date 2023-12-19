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Anadolu Üniversitesi, Hacettepe 1945 maçının hazırlıklarına devam ediyor

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TFF 3. Ligde mücadele eden Anadolu Üniversitesi, Hacettepe 1945 maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, yarınki maç için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

TFF 3. Ligde mücadele eden Anadolu Üniversitesi, 15'inci haftada oynayacağı Hacettepe 1945 maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Tarihinde ilk kez profesyonel ligde boy gösteren Anadolu Üniversitesi, yarın sahasında oynayacağı Hacettepe 1945 mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Osmangazi Üniversitesi Sahasında gerçekleşen antrenman Teknik Direktör Sertaç Gezer ve teknik heyet tarafından yapıldı. Mavi-beyazlı takımın futbolcuları antrenmana ısınma çalışması ile başlarken, pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Anadolu Üniversitesi, yarın saat 14.00'te Ankara ekibi Hacettepe 1945 ile ESOGÜ Stadyumu'nda karşılaşacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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