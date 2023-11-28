Anadolu Üniversitesi, galibiyetlerle play-off iddiasını sürdürüyor

TFF 3. Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi, son haftalarda aldığı galibiyetlerle play-off hattında tutunmayı başardı. Eskişehir temsilcisi, play-off iddiasını kalan maçlarda da sürdürmek istiyor.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi, son haftalarda aldığı galibiyetlerle play-off iddiasını devam ettirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Anadolu Üniversitesi, son haftalarda aldığı galibiyetlerle play-off hattında tutunmayı başardı. Mavi-beyazlı ekip, ligin 12. haftasında deplasmanda 1954 Kelkit ile karşı karşıya geldi. Eskişehir ekibi mücadeleden İbrahim Zeytin, Emre Karaal ve Yiğit Kotan'ın attığı gollerle 3-1 galip ayrıldı. Puanını 17'ye çıkaran Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz hafta sahasında Karşıyaka'yı yendikten sonra deplasmanda da Kelkit ekibini mağlup ederek grupta averajla 6. sıraya yükselip play-off bölgesinin içinde yer aldı. Eskişehir temsilcisi, play-off iddiasını kalan maçlarda da sürdürmek istiyor.

Anadolu Üniversitesi, ligin 13. haftasında ise Aydın takımlarından Efeler 09'u 3 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada konuk edecek. - ESKİŞEHİR