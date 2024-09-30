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Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü Teknik Direktörü ile Yollar Ayrıldı

Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü Teknik Direktörü ile Yollar Ayrıldı
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Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü, aldığı kötü sonuçlar sonrası Teknik Direktör Caner Karuk ile karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, Karuk'a katkıları için teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü Teknik Direktörü ile yollarını ayırma kararı aldı.

Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Teknik Direktörü ile yollarını ayırma kararı aldı. Futbol kulübü Teknik Direktörün kulüpten ayrılması ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Caner Karuk ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze kattığı değerler ve gösterdiği çalışmalar için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Üniversitesi 3-sayfa Futbol Spor

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