Anadolu Üniversitesi, Eskişehirspor altyapısından Yiğit Utku Gök'ü transfer etti

TFF 3. Lig temsilcisi Anadolu Üniversitesi, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları çerçevesinde Eskişehirspor altyapısından yetişen Yiğit Utku Gök'ü kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına bütün hızıyla devam eden Anadolu Üniversitesi bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Mavi-beyazlılar, Eskişehirspor altyapı çıkışlı, son olarak Turgutluspor'da ter döken defans oyuncusu Yiğit Utku Gök'ü transfer ettiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından transfere ilişkin "Takımımız 2023-2024 sezonunda transferde Eskişehirspor altyapısında yetişen, son olarak 3. lig takımı Turgutluspor' da oynayan 2003 doğumlu Yiğit Utku Gök ile 2 yıllık anlaşmıştır" açıklaması yapıldı. - ESKİŞEHİR