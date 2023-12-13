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Anadolu Üniversitesi Bulvarspor ile berabere kalarak play-off umudunu sürdürdü

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TFF 3. Ligde mücadele eden Anadolu Üniversitesi, deplasmanda Bulvarspor ile 2-2 berabere kalarak play-off umudunu devam ettirdi. Takım, ligin ilk yarısının son haftasında Hacettepe 1945 ile karşılaşacak.

TFF 3. Ligde mücadele eden Anadolu Üniversitesi, ligin 13. haftasında deplasmanda Bulvarspor ile 2-2 berabere kalarak play-off umudunu devam ettirdi.

Tarihinde ilk kez bir profesyonel ligde mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, TFF 3. Lig 2. Grubun 14. haftasında İstanbul'da Bulvarspor ile karşı karşıya geldi. Mavi-beyazlı ekip karşılaşmadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Anadolu Üniversitesi, 6. sıraya yükseldi. Anadolu Üniversitesi, ligin ilk devresinin bitimine bir hafta kala son haftalardaki performansıyla play-off hattını kovalamaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi'nin yer aldığı grubun play-off hattında ayrıca Turgutluspor, Efeler 09, Karşıyaka ve Elazığspor takımları bulunuyor. Anadolu Üniversitesi, ligin ilk yarısının 14. ve son haftasında Hacettepe 1945 ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A.Ş. arasında oynanan Süper Lig maçı sonrası yaşanan olayların ardından tüm liglerdeki maçları süresiz olarak ertelediğini açıklamıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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