Haberler ›› Spor ›› Anadolu Üniversitesi, Batman Petrolspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Anadolu Üniversitesi, Batman Petrolspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 3. Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi, Pazar günü konuk edeceği Batman Petrolspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Mavi beyazlı ekip, teknik direktör Sertaç Gezer yönetiminde taktik çalışmalarını gerçekleştiriyor.