Anadolu Üniversitesi, Batman Petrolspor'a mağlup oldu

2023-2024 TFF 3. Ligin 6'ncı haftasında sahasında Batman Petrolspor'a 3-0 mağlup olan Anadolu Üniversitesi, gelecek hafta sonunda oynayacağı Ergene Velimeşe maçı hazırlıklarına başladı.

Tarihinde ilk defa profesyonel futbol liginde yer alan Anadolu Üniversitesi, mücadele ettiği 2. grubun 6'ncı hafta maçında Batman Petrolspor'a sahasında 3-0 mağlup oldu. Ligde haftayı 8 puanla 6'ncı sırada tamamlayan mavi beyazlı ekip gelecek hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ergene Velimeşe karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Sertaç Gezer yönetiminde toplanan futbolcular ısınma çalışmasının ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR