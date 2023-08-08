Anadolu Üniversitesi Afyonkarahisar'da kampa girdi

Eskişehir'i TFF 3. Lig 2. Grup'ta temsil edecek Anadolu Üniversitesi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi. İlk antrenmanlarını tamamlayan futbolculara taraftarlar tarafından baklava ikram edildi.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Afyonkarahisar'da kampa giren edecek Anadolu Üniversitesi, burada topbaşı yaptı.

Gelecek sezon Eskişehir'i TFF 3. Lig 2. Grup temsil edecek Anadolu Üniversitesi, hazırlıklarını sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde Afyonkarahisar'a giden mavi-beyazlı ekip, burada kampa başladı. Kampın ilk gününde, teknik direktör Sertaç Gezer yönetiminde antrenmanını tamamlayan futbolculara, taraftardan baklava sürprizi yapıldı. Afyonkarahisar'da antrenmanı ziyaret eden bir grup taraftar, futbolcular ve teknik direktörle hatıra fotoğrafı çektirirken, sahadakilere baklava ikram etti. - AFYONKARAHİSAR