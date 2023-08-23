Anadolu Üniversitesi 3. Lig'e hazırlanıyor

Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Üçüncü etap kamp çalışmalarına başlayan takım, Eskişehir'de antrenmanlarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Anadolu Üniversitesi üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Eskişehir'de başlayan ardından Afyonkarahisar'a giderek yaklaşık 10 günlük bir kamp dönemi geçiren Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz gün kente döndü. Mavi-beyazlı ekip, üçüncü etap kamp çalışmasını Eskişehir Necdet Yıldırım Sahası'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Sertaç Gezer idaresinde başlayan antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşu çalışmalarından sonra topla çalışma yaparak günü tamamladı. - ESKİŞEHİR