Anadolu Üniversiteli sporculardan ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı

Anadolu Üniversiteli sporcular Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı gösterdi.

6-8 Nisan tarihlerinde Hacı Bayram Veli Üniversitesinde gerçekleştirilen şampiyonada Anadolu Üniversitesi sporcuları Oğuz Furkan Kaçar ve Zeynep Beyza Coşkun kendi kategorilerinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi Programı öğrencileri Oğuz Furkan Kaçar +84 KG ve Zeynep Beyza Coşkun +68 KG kumite branşında rakiplerini geride bıraktı ve elde ettiği başarılı sonuç ile Anadolu Üniversitesini gururlandırdı. - ESKİŞEHİR