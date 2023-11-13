Anadolu Üniversiteli Sporcu Gülsena Karakuyulu Ertunç, Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Gülsena Karakuyulu Ertunç, Avusturya'da düzenlenecek olan 2023 Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda milli takım kadrosuna dahil edildi ve Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Karakuyulu, birçok ulusal ve uluslararası başarıya sahip bir sporcu olarak mücadele edecek.

Anadolu Üniversiteli sporcu Gülsena Karakuyulu Ertunç, Avusturya'da düzenlenecek 2023 Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası için milli takım kadrosuna dahil edildi ve Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Gülsena Karakuyulu Ertunç, 4 dünya ikinciliği, 6 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği, 32 Uluslararası şampiyonluk ve 16 Türkiye şampiyonluğu gibi önemli başarıları elinde bulunduruyor. 2014 yılından bu yana A Milli Takım kadrosunda yer alan Karakuyulu, 24 - 26 Kasım tarihleri arasında Avusturya Innsbruck'ta düzenlenecek şampiyonada Türkiye için mücadele edecek. Milli sporcu Karakuyulu, ülkeye ve Anadolu Üniversitesine altın madalya ile dönmek için tatamiye çıkacak. - ESKİŞEHİR