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Anadolu Üniversiteli atlet dünya şampiyonu oldu

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Anadolu Üniversiteli atlet dünya şampiyonu oldu

Anadolu Üniversitesi sporcusu İsmail Nezir, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Anadolu Üniversitesi sporcusu İsmail Nezir, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği Programı 1. sınıf öğrencisi olan İsmail Nezir, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda birinci oldu ve dünya şampiyonluğunu elde etti. Nezir, şampiyonada 400 metre engelli finalinde 48.84'lük derecesiyle madalya kazanarak ülkemizi ve Anadolu Üniversitesini gururlandırdı.

"İsmail Nezir'in milli başarası hepimizi gururlandırdı"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, genç sporcumuzu tebrik ederek; "Üniversitemiz genç sporcularının birçok farklı branşta elde ettikleri başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Gençlerimizi sadece ulusal müsabakalarda değil, uluslararası müsabakalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. İsmail Nezir de çok önemli bir başarı elde etti. Genç atletimizin milli takımlar düzeyindeki başarısı hepimizi gururlandırdı. Kendisine spor ve eğitim yaşamında başarılar diliyorum." dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Atletizm Spor Haberler

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