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Anadolu Otoyolu'nda 2 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda 2 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Spor Haberleri

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan otomobilde 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan otomobilde 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir otomobil durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada, aracın bagaj kısmına zulalanmış 5 paket halinde 2 kilo 700 gram esrara el koyuldu.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor

Anadolu Otoyolu Kocaeli Spor Haberler

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