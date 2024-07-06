Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Oynanan final maçı sonrasında ödül töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu 2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Kayseri Masterler şampiyonluk kupasının sahibi olurken Lokman Yıldız gol kralı, Duran Karadeli en iyi kaleci, Ahmet Yıldız da en başarılı antrenör ödülü aldı.

Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu 2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Final maçında Kocasinan Masterler takımını penaltı atışları sonrasında 5-4 mağlup eden Kayseri Masterler sezonu şampiyon olarak tamamlarken Niğde Anadolu Masterler de final maçında Erciyes Kayseri Master takımını 4-1 yenip Federasyon Kupası'nı müzesine götürdü.

Final maçları sonrasında sezonun enlerine de ödülleri verildi. Kayseri Masterler antrenörü Ahmet Yıldız'a 'Sezonun en başarılı antrenörü' ödülü verilirken en iyi kaleci Kocasinan Masterler'den Duran Karadeli oldu. Sezonda 25 gole imza koyan Niğde Anadolu Masterler'den Lokman Yıldız da Gol Kralı ödülünü aldı. - KAYSERİ