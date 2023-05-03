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Anadolu Efesli basketbolcu Singleton, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Anadolu Efesli basketbolcu Singleton, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Spor Haberleri

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Chris Singleton, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Chris Singleton, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten 33 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Anadolu Efes basketbol Spor Haberler

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