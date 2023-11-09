Anadolu Efes, Zalgiris'i uzatmada yendi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Marko Juras (Sırbistan)

Anadolu Efes : Larkin 14, Thompson 17, Erkan Yılmaz 2, Willis 11, Zizic 6, Clyburn 20, Beaubois 5, Jones 11, Hollatz, Ercan Osmani

Zalgiris: Evans 20, Giedraitis 3, Ulanovas 4, Hayes 13, Smits 16, Birutis 2, Manek 6, Dimsa 15, Butkevicius 3, Long, Lekavicius

1. Periyot: 13-14

Devre: 38-26

3. Periyot: 51-46

Normal süre: 74-74

Beş faule çıkan: 38.54 Thompson ( Anadolu Efes )

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında normal süresi 74-74 berabere biten maçta Litvanya'nın Zalgiris ekibini uzatmada 86-82 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla 3. galibiyetini elde ederken, Zalgiris ise 4. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Anadolu Efes karşısında Giedraitis ve Hayes ile skor bulan Zalgiris, 8. dakikada 14-6 öne geçti. Clyburn'ün basketleriyle toparlanan Anadolu Efes, rakibine 9-0'lık seriyle karşılık verirken, ilk periyot 14-13 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Anadolu Efes, organize hücumlarla bulduğu sayılarla 14. dakikada skoru 25-16 yaptı. Tempolu mücadelesiyle kontrolü elinde tutan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 38-26 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına 6-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 18 sayıya (44-26) çıkardı. Ancak daha sonra savunmada yeterli sertliği gösteremeyen lacivert-beyazlı takım karşısında Smits, Dimsa ve Manek sayı üreten Zalgiris, farkı hızla eritmeye başladı. Son çeyreğe 51-46 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle girildi.

Yakaladığı tempoyu son periyoda da taşıyan Zalgiris, dış atışlardan bulduğu sayılarla 32. dakikada 54-53 öne geçti. Thompson, Clyburn ve Larkin'in basketleriyle tekrar skoru lehine çeviren Anadolu Efes, Willis'in de dış atışlardan verdiği katkıyla son 2 dakikaya 72-67 önde girdi. Lacivert-beyazlı takıma Evans'ın etkili performansıyla cevap veren Zalgiris, son dakikaya girilirken farkı 2 sayıya (74-72) indirdi. Litvanya temsilcisi, son hücumunda bitime 22 saniye kala Evans ile bir basket bularak skoru 74-74 yaptı. Anadolu Efes'in son hücumunda ise Larkin, üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı atışta isabet sağlayamadı ve normal süresi 74-74 berabere biten maçta uzatmaya gidildi.

Karşılıklı basketlere sahne olan uzatma bölümünde ise son dakikaya 82-82 berabere girildi. Anadolu Efes, son dakikada Zizic ve Larkin ile bulduğu basketlerle rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve müsabakadan 86-82 galip ayrıldı.