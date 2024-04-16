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Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya mağlup olarak sezonu tamamladı

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THY EuroLeague Play-in 1. Tur maçında A. Efes, konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya 67-64'lük skorla mağlup olarak sezonu 10. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sreten Radovic, Carlos Peruga, Uros Nikolic

A. Efes : Larkin 16, Beaubois 5, Bryant 5, Clyburn 22, Thompson, Pleiss 3, Hollatz, Ercan Osmani 6, Oturu 2, Erkan Yılmaz, Willis, Jones 5

Virtus Bologna: Cordinier 2, Lundberg 12, Belinelli 11, Pajola 3, Dobric, Shengelia 13, Hackett 2, Mickey, Polonara 8, Zizic 4, Dunston, Abass 12

1. Periyot: 23-21 (A. Efes lehine)

Devre: 36-35 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 50-48 (A. Efes lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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