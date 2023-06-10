Üye Girişi
Haberi Paylaş
Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka play-off final serisine başlıyor

Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka play-off final serisine başlıyor

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off final serisinin ilk maçı, 13 Haziran Salı günü İstanbul'da yapılacak. Final serisinde 3 galibiyet alacak ekip şampiyonluğa ulaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off final serisinin ilk maçı, 13 Haziran Salı günü İstanbul'da yapılacak.

Final serisinde 3 galibiyet alacak ekip şampiyonluğa ulaşacak. Seride ilk 2 karşılaşma Anadolu Efes'in ev sahipliğinde İstanbul'da, üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de oynanacak. Serinin 2-2 eşitliğe taşınması halinde şampiyon İstanbul'daki karşılaşmada belli olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off final serisinde ilk 3 karşılaşmanın programı şöyle:

13 Haziran Salı:

20.00 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

15 Haziran Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

17 Haziran Cumartesi:

18.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Pınar Karşıyaka Anadolu Efes Karşıyaka Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title