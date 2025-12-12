Haberler

Basketbol: Avrupa Ligi

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 15. haftasında İspanya ekibi Valencia Basket'e 94-82 mağlup oldu. Ev sahibi takım, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Roig Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-20 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına da 45-39 üstünlükle gitti.

Mücadele boyunca oyuna ortak olmakta zorlanan Anadolu Efes karşısında üçüncü periyodu 71-59 önde tamamlayan Valencia Basket, maçı 94-82 kazandı.

Kameron Taylor, 20 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Konuk ekipte Jordan Loyd ve Isaia Cordinier'nin 18'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İspanya temsilcisi, üst üste 4 olmak üzere 10. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise art arda 3 ve sezonun 10. yenilgisini yaşadı.

