Pınar Karşıyaka'yı 3-0 mağlup eden Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazandı. Müsabakanın ardından Pınar Karşıyaka taraftarları protesto gösterisi yaptı. Anadolu Efesli basketbolcular ise kupalarını aldı ve ödüllerini aldılar.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'ya 3-0 üstünlük kuran ve şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, kupasını aldı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda müsabakanın ardından Anadolu Efesli basketbolcular soyunma odasına gitti. Pınar Karşıyakalı taraftarlar müsabakadan sonra "O kupa burada kaldırılamaz.", "Gitmiyoruz." tezahüratları yaptı. Daha sonra ilk olarak play-off finalisti Pınar Karşıyaka'nın madalyaları ve plaketi verildi. Salonda kalan taraftarlar emniyet ekipleri uyarılarıyla salondan çıkardı.

Anadolu Efes kupasını aldı

Yaklaşık 1 saat sonra sahaya dönen Anadolu Efesli basketbolcular, ön tarafında "16. kez şampiyon Anadolu Efes", arkasında kadroda bulunan oyuncuların isimlerinin yazılı olduğu tişört giydi.

Final serisinin en iyi smaç ödülünü Anadolu Efes'ten Amath M'Baye, en değerli oyuncu ödülünü de Vasilije Micic aldı.

Az sayıda basketbolseverin izlediği törende İlk önce madalyalarını alan Anadolu Efesli basketbolculara, şampiyonluk kupası Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından verdi.

Amath M'Baye'ye tepki

Bu arada Pınar Karşıyaka taraftarı müsabakanın son basketini smaçla atan eski oyuncuları Amath M'Baye'ye tepki gösterdi. M'Baye, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka'da 3 yıl forma giydiğini hatırlatarak, maç boyunca kendisine küfür edildiğini iddia etti.