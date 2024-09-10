Anadolu Efes, TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Galatasaray'ı yendi
TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray'ı 88-75 yenerek galibiyet elde etti. Müsabaka Antalya'da gerçekleşti.
17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray'ı 88-75 yendi.
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle "Nirvana Basketball Weeks" kapsamında Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center'da oynanan müsabakanın ilk periyodu Anadolu Efes'in 24-20 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmada devreye 45-42 üstün giren Anadolu Efes, üçüncü periyodu 72-51, karşılaşmayı da 88-75 kazandı.