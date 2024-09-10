Üye Girişi
Haberler

Anadolu Efes, TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Galatasaray'ı yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray'ı 88-75 yenerek galibiyet elde etti. Müsabaka Antalya'da gerçekleşti.

17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray'ı 88-75 yendi.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle "Nirvana Basketball Weeks" kapsamında Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center'da oynanan müsabakanın ilk periyodu Anadolu Efes'in 24-20 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmada devreye 45-42 üstün giren Anadolu Efes, üçüncü periyodu 72-51, karşılaşmayı da 88-75 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Anadolu Efes Galatasaray Basketbol antalya Güncel Spor

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: Salim Güran, ailemi öldürmekle tehdit etti

"Para için yaptım" diyen itirafçı, mahkemede bambaşka konuştu

 Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"Onu toprak bile kabul etmeyecek"

 Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Kabine sonrası yaptığı çağrının ardından Külliye'de sürpriz zirve
Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hollanda Almanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Almanya golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı, suçu ne, neden Kıbrıs Rum Kesimi'nde hapiste? Rizz ne demek? Macaristan Bosna Hersek maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Macaristan Bosna Hersek maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kolombiya Arjantin maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kolombiya Arjantin maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Raphael Onyedika kimdir? Raphael Onyedika mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Valorant İstanbul sunucusunda sorun mu var? Galatasaray Gaziantep FK maçında Osimhen oynayabilecek mi? İngiltere Finlandiya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İngiltere Finlandiya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hollanda Almanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hollanda Almanya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title