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Anadolu Efes, trafik kazası geçiren Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

Anadolu Efes, trafik kazası geçiren Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

Spor Haberleri

Anadolu Efes Basketbol Kulübü, trafik kazası geçiren ABD'li oyuncusu Bryant Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Anadolu Efes Basketbol Kulübü, trafik kazası geçiren ABD'li oyuncusu Bryant Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüp, Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın dorsesinin kullandığı aracın üzerine düşmesi sonrasında hastaneye kaldırılan Dunston'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır." denildi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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