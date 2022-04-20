Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak - Haberler

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak

AA - Emre Doğan - Spor
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak.

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

İtalya'da oynanan ilk maçı 64-48 kazanan son şampiyon Anadolu Efes'in seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Seride üçüncü ve gerekirse dördüncü müsabaka, İstanbul'da oynanacak.

Play-off çeyrek final serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa'da 763. maç

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 763. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 762 karşılaşmada 434 galibiyet ve 328 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 515. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 514 karşılaşmada 277 galibiyet elde etti, 237 kez rakiplerine mağlup oldu.

İki takım arasında 36. randevu

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında 36. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 35 maçın 22'sini lacivert-beyazlı ekip, 13'ünü ise AX Armani Exchange Milan kazandı.

AA / Emre Doğan - Spor

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Play Off, Milan, Spor, Haberler

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