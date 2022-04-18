Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak - Haberler

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak

AA - Emre Doğan - Spor
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak.

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Organizasyonun son şampiyonu Anadolu Efes, normal sezonu 6'ncı, AX Armani Exchange Milan ise 3'üncü sırada tamamlamıştı. İki takım arasında bu sezon oynanan 2 maçı da İtalya temsilcisi 75-71 ve 83-77'lik skorlarla kazandı.

Play-off çeyrek final serisinde ilk 2 maç, saha avantajını elinde bulunduran AX Armani Exchange Milan'ın sahasında oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa'da 762. maç

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 762. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 761 müsabakada 433 galibiyet ve 328 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 514. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 513 karşılaşmada 276 galibiyet elde etti, 237 kez rakiplerine mağlup oldu.

İki takım arasında 35. randevu

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında 35. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 34 maçın 21'ini lacivert-beyazlı ekip, 13'ünü ise AX Armani Exchange Milan kazandı.

AA / Emre Doğan - Spor

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, İtalya, Milan, Spor, Haberler

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