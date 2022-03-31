Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası 14 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

ALBA Berlin ise 11 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı Anadolu Efes, 90-63'lük skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 759. maç

Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarında 759. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 758 müsabakada 431 galibiyet ve 327 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 511. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 510 karşılaşmada 274 galibiyet elde etti, 236 kez rakiplerine mağlup oldu.