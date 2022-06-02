Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ameliyat edildi - Haberler

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Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ameliyat edildi

AA - Emrah Oktay - Spor
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Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ameliyat edildi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon dizinden operasyon geçirdi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon dizinden operasyon geçirdi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Krunoslav Simon, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından yönetilen başarılı bir artroskopik diz ameliyatı geçirmiştir." denildi.

Paylaşımda 36 yaşındaki forvet oyuncusu için geçmiş olsun mesajına da yer verildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Anadolu Efes basketbol Spor Haberler

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