Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ameliyat edildi - Haberler

Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ameliyat edildi Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon dizinden operasyon geçirdi. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon dizinden operasyon geçirdi. Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Krunoslav Simon, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından yönetilen başarılı bir artroskopik diz ameliyatı geçirmiştir." denildi. Paylaşımda 36 yaşındaki forvet oyuncusu için geçmiş olsun mesajına da yer verildi. AA / Emrah Oktay - Spor Anadolu Efes basketbol Spor Haberler

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