Anadolu Efes'te Egehan Arna ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Egehan Arna ile yollar ayrıldı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Egehan Arna ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Beşiktaş'tan kadroya dahil edilen 26 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Egehan Arna, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 32 maçta 3,1 sayı ve 2,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Egehan, THY Avrupa Ligi'nde de 6 müsabakada süre aldı.